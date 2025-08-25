Фестивал на занаятите ще се проведе в Поморие в дните от 5 до 14 септември. В продължение на десет дни, централната улица на града ще се превърне в сцена на изкуства и занаяти с помощта на майстори и творци от цялата страна. Ръчно изработени изделия, вдъхновени от българските традиции и съвременната креативност – от керамика, вълнени изделия и бижута до сувенири, текстил и арт декорации очакват посетителите.

Специален акцент във фестивала е „Училище на занаятите за малки и големи – Дюкянът“, което на 6 и 7 септември ще предложи разнообразни работилници за глина, вълна, свещи, лавандула, кукли и шарени фигури – вдъхновяващи изживявания за цялото семейство.



В рамките на фестивала, на 6 септември пред публика ще бъдат представени постановката „Кой ще играе Хитър Петър?“ на Театрална школа „Талантино“, уроци по народни танци с Дебора Ангелова, както и с концерта на Танцов ансамбъл „Здравец“ и ПФТА към Читалище „Просвета-1927“, гр. Камено – „Красота, мъдрост и вдъхновение“.

Черешката в програмата е впечатляващото шествие на кокили и огнено шоу с актьорите от Fireter, които, облечени в носии, ще пренесат зрителите в магията на традицията.