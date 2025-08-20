Мъж на 35 години се удави на Северния плаж в Приморско, съобщава bTV, позовавайки се на информация от полицията. Инцидентът е се случва малко след 17 часа днес.

Спасители успяха да извадят живи от морето жена и дете. Спасен е и още един мъж.

Преди няколко дни друга трагедия се случи на български плаж. Телата на изчезнали в бурното море край Слънчев бряг 14-годишно момче и 35-годишен мъж, бяха открити и извадени от водата в района на Южното пристанище на Несебър.

Двамата са в неизвестност от деня, когато влизат в морето край хотел „Вянд“ в курорта.

Детето и мъжът са били част от по-голяма компания, която въпреки забранителния червен флаг за силно вълнение и предупрежденията на плажните спасители, влизат в морето, за да се освежат.

Четирима мъже от групата успяват да излязат на брега, но 14-годишният младеж и 35-годишният му роднина са завлечени от мъртвото вълнение.