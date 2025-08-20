Над 100 деца и възрастни от различни области в страната са със стомашно-чревни оплаквания и висока температура, след посещение на сватбено тържество в Сливенска област. Общият брой на гостите на тържеството е било от 750 лица, съобщиха от БАБХ.



Към момента 66 от заболелите са хоспитализирани в умерено увредено състояние в лечебни заведения в области Сливен, Търговище, Шумен, Варна, Велико Търново и Ямбол.



Информирани са лечебните заведения на територията на засегнатите области за възможността от повишен пациентопоток. Сформиран е екип от служители на здравната инспекция и областната дирекция по безопасност на храните в града за изясняване на причините.



Изчакват се резултатите от взети проби за микробиологична диагностика от заболели.



Българската агенция по безопасност на храните не е била уведомена за провеждането на въпросното масово мероприятие, същото е проведено на открито, а не в регистриран по Закона за храните обект. Информацията, с която Агенцията разполага към момента е, че храната, сервирана по време на тържеството, е домашно приготвена.



Взети са проби за микробиологичен анализ от консумирана на мероприятието храна, предоставена от организаторите. Епидемиологичното проучване продължава.



От съществено значение е новозаболели лица своевременно да информират общопрактикуващия лекар или болниците със спешно или инфекциозно отделение за провеждане на лечение, както и да спазват стриктна хигиена, за да не разпространят инфекцията сред контактните лица.