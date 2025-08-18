Ограниченията на скоростта по магистралите в Европа все по-често се поставят под въпрос. Сега Чехия иска да повиши максималната скорост до 150 км/ч.

В момента се разработва пилотен проект по новия аутобан 3 (Dálnice 3) от Прага до Линц в Австрия и се монтират първите знаци с променлива информация с ограничение на скоростта от 150 км/ч. Те са разположени по протежение на 50-километров участък от затворената в момента магистрала - участъкът между Табор и Будвайс. Тестовите операции са планирани да започнат в края на септември, според Администрацията по пътищата и магистралите.

Чехия има общо ограничение на скоростта от 130 км/ч по магистралите. Както съобщава порталът iROZHLAS, знаците за 150 км/ч ще бъдат повдигани електронно при хубаво време и добър трафик. При дъждовно и зимно време ограничението на скоростта ще бъде намалено с 20 км/ч.

Чехия инвестира 2,2 милиона евро в 42 знака с променливи съобщения. Пътната администрация е насочила поглед към по-нататъшни подобрения до ограничение на скоростта от 150 км/ч, включително магистрала A1 до Острава и A11 близо до Храдец Кралове.

Австрия тества 140 км/ч

Австрия повиши ограничението на скоростта по A1 между Виена и Залцбург пробно от 2018 до 2020 г. В участъците Мелк и Од, както и Хайд и Затледт, ограничението на скоростта беше 140 км/ч вместо 130 км/ч. Пробният процес беше спрян от тогавашния министър на климата Леонор Гевеслер. Причината: увеличени емисии на CO₂.

Освен това, поради „Закона за контрол на замърсяването на въздуха“, ограниченията на скоростта бяха намалени на много магистрали - от 130 км/ч на 100 км/ч. През пролетта на 2025 г. Щирия премахна така нареченото ограничение на скоростта „Lufthunderter“ (въздушни сто) на участъци от A2 и A9 близо до Грац. Ограниченията на скоростта по магистралите бяха обозначени с допълнителния знак „IG-L“.

Нидерландия също променя ограничението на скоростта

В Нидерландия ограничението на скоростта по магистралите беше намалено до 100 км/ч през деня по екологични причини, считано от 2020 г. Само от 19:00 до 6:00 ч. сутринта беше разрешено 130 км/ч.

През април 2025 г. това правило беше отменено от нидерландското Министерство на транспорта по някои маршрути: В участъка A6 между Лелистад-Ноорд и моста Кетелбруг, по A7 между магистралния възел Винсхотен и германската граница и между Стевинслуйзен и Лоренцслуйзен, скорост от 130 км/ч отново е разрешена през деня.