Сутринта ще бъде предимно слънчево, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Северна България ще има превалявания от дъжд и гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в планинските райони. Почти без валежи ще остане в Източна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде умерен и временно силен и с него ще нахлува по-студен въздух. В източните райони от страната вятърът ще остане от североизток - предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 28°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и след обяд на много места в масивите от Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа умерен, временно силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20°, на 2000 метра - около 14°.

През нощта срещу вторник в Централна България и Лудогорието все още ще има валежи и гръмотевици. Във вторник въздушната маса ще се задържи неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места - в Централна и Източна България. Вятърът отново ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°. В сряда ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна - в планините и източните райони. На отделни места там ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми.