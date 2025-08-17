1,042 млн. българи на възраст 15 - 64 г. са икономически неактивни, като от тях само 43,1% учат. Това означава, че малко над 590 000 лица в страната нито учат, нито работят. Това сочат данните на НСИ относно работната сила през второто тримесечие на годината. По-голям е броят на жените – те са 585,9 хил., при 456,1 хил. мъже.

Спрямо първото тримесечие на годината се наблюдава намаляване на икономически неактивните лица, тогава те са били 1 062 000, а спрямо второто тримесечие на миналата година се наблюдава минимално увеличение – тогава те са били 1 030 000, като делът на учащите е почти същият - 43%.

Продължава да намалява броят на обезкуражените лица, т.е. тези лица, които желаят да работят, но не си търсят работа, тъй като смятат, че няма да открият подходящата за тях. За настоящото тримесечие те са 15 500, или 1,5% от икономически неактивните лица в същата възрастова група. За същия период на миналата година, те са били 21 000, или се наблюдава спад с 26%.

Данните показват, че безработните лица през второто тримесечие на 2025 г. са над 110 000, от които 60 800 са мъже и близо 50 000 са жените. Коефициентът на безработица е 3,6%, съответно 3,8% при мъжете и 3,5% при жените. Най голям е делът на безработните, които имат средно образование – 52,2% от всички безработни.

Продължително безработни (от една година или повече) са 46 800 души, или 42,4% от всички безработни лица. Заетите лица през второто тримесечие на 2025 г. са 2 934 000, от които 1 974 200, или 67,3% от всички заети, работят в сектора на услугите.

От наетите 1,9 млн. души - 74,9%, работят в частния сектор. В обществения работят 639 800 души. /Сега