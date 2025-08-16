Доктор Иса Али от Сирия е убитият 65-годишен мъж при жестоката катастрофа рано сутрин вчера, при която лек автомобил с висока скорост се вряза в на автобус на градския транспорт.

Вчера ви показахме кадри от охранителни камери, които показват как колата изскача от кръстовището на бул. „Константин Величков“, прелита през тротоара и трамвайните релси и се забива в спрелия на червен светофар автобус.

При удара на място загива доктор Иса Али. Трима от пътувалите в автомобила са откарани в болница, включително 21-годишният шофьор със счупена ръка. В най-тежко състояние и с опасност за живота са двама от пътниците в колата и 67-годишният водач на автобуса.