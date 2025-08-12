Бедственото положение, обявено заради пожарите в три населени места в община Средец, ще бъде отменено. Това съобщи кметът Иван Кичев:

"Последните данни сочат, че вече почти няма активни огнища, така че вероятно ще го отменя. Няма опасност за населението. Днес има вятър от сутринта, по принцип духа по обед, но този път е от рано, затова и продължават дейностите по потушаване, но няма активни огнища".

На терен през нощта са останали екипи на пожарната. Те ще продължат да следят ситуацията.

Няма опасност за населените места и за техните жители. "Към момента пламъците са унищожили около 10 хиляди декара земеделски площи и гори, от които 1000 декара са към фонда на община Болярово", уточни Иван Кичев.