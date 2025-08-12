Локализиран, но не загасен, е пожарът край сунгурларското село Скала.

Фронтът на огъня е над 10 км. Гори основно борова гора, съобщи областният управител Владимир Крумов.

Няма опасност за населеното място. 50 жители бяха евакурани в центъра на селото, но още снощи са се прибрали по домовете си.

21 екипа на пожарната, горски служители и доброволци са на терен.

В 7:30 към тях се очаква да се присъединят и 30 души от военното формирование в Ямбол.

Над 16 000 декара смесена гора и лозови масиви са изгорели до момента в района.

Предполага се, че човешка небрежност - най-вероятно незагасен фас, е причинил огнената стихия.

Продължава гасенето и на разгорелия се отново пожар в Пирин. Обхванати са близо 100 декара нови територии. На мястото днес се очаква и летателна техника, каза областният директор на пожарната в Благоевград комисар Валентин Василев.



Пожар избухна вчера и в района на монтанското село Студено буче, където се запалиха основно сухи треви и храсти. Пламъците достигнаха и борова гора, както и гробищен парк, съобщи за БНР кметът на селото Петър Александров:



"Благодарение на вятъра, който смени посоката си, запазихме къщите и хората".