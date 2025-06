Община Камено подписа договор с МРРБ за финансиране на проект BGTR0200044 – MOBIGATE – Gateway Through History: Mobility of Cross-Border Destination Exploring „Портал през историята: Мобилност на трансгранично изследване на дестинация“ по Програма на Европейския съюз Интеррег ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция. Партньори ще са Община Кийикьой, Турция, Исторически музей – гр. Малко Търново и Дирекция на отдела за национални паркове за опазване на природата - Къркларели.

Максималната стойност на проектното предложение възлиза на 969 000,00 евро, като определеният бюджет на Община Камено е до 320 200 евро. Предоставените безвъзмездни средства по Европейския инструмент за съседство /ЕИС/ възлизат до 100 % от общо допустимите разходи по проекта.

Целта на проекта е да създаде съвместен туристически продукт, който позволява на пътуващите да се впуснат в трансгранично пътешествие през пространството и времето, потапяйки се в богатото културно и природно наследство на дадените територии. Партньорите ще подобрят качеството на туристическия продукт, среда и услуги, ще засилят връзките между четири природни и културни обекта, включително тяхната свързаност и мрежа за мобилност. За да се стимулират възможностите за туризъм, ще се разработи и промотира тематичен тур чрез използването на дигитален инструмент и обозначаване на маршрута.

В тази връзка Община Камено ще участва с проект за реставрация, консервация и социализация на културно-исторически обект от национално значение – Крепост Русокастро. Той включва главния вход с прилежащите му кули, част от западния крепостен зид на цитаделата, южния, източния и северния зид на сградата с пилоните и стълбището при входа на цитаделата в имот.

Проект MOBIGATE е продължение на дългогодишното сътрудничвество между общините Камено и Къйкьой и стремежът им да реставрират най-важните си културни и туристически обекти.

Община Камено ще участва като партньор в още един проект от Програмата България – Турция. BGTR0200042 – EPACT – Exploring the Past: Experimental Archaeology as a Catalyst for Tourism and Growth „Изследване на миналото: Експерименталната археология като катализатор за туризъм и растеж“ ще се реализира в партньорство с Регионална дирекция по култура и туризъм - Къркларели, Регионален исторически музей – Бургас, НПО Институт за зрялост – Къркларели. Четиримата партньори ще създадат съвместен продукт - археологически кампус, използвайки 3 исторически обекта и превръщайки ги в източник на икономическо и социално развитие, засилена заетост и конкурентоспособност.

В тази връзка Община Камено ще изгради самостоятелна 50 kW соларна система, която ще захранва с ток и вода района на туристическия обект и паметник на културата от национално значение - Крепост Русокастро. Наличието на ток и вода в зоната е изключително важно за създаване на по-добра социализация на туристическия обект за посетителите, както и за развитие на туристическия продукт.

От инвестицията ще се възползват местните власти, изследователски организации, образователните институции, туристическите бизнес субекти, местните хора, както и всички посетители на обекта. Това е най-важната стъпка за създаването на цялостен туристически продукт и разширяване потенциала на туристическия обект. Електрическото захранване е от съществено значение за участието на обекта в археологическия кампус, който ще обхване всичките 3 обекта.

Инвестицията ще допринесе за съвместния туристически продукт между партньорите, като предложи по-добро изживяване на посетителите и нови елементи в обекта.

Проект EPACT ще служи като основна платформа за сътрудничество при разработването на трансгранични програми за експериментален археологически туризъм в трите избрани културно-исторически обекта: антична и средновековна крепост Акве калиде, Ашагипънар и крепост Русокастро. По този начин партньорите ще се справят с предизвикателството да създадат завладяващи и потапящи исторически преживявания за посетителите на тези обекти чрез програми за експериментална археология. Основният проблем в археологическите зони Ашагипънар и Русокастро е липсата на разработени туристически демонстрационни или промоционални програми, което възпрепятства възможностите им да привличат туристи и да използват пълния си потенциал и, следователно, да допринасят за социалното и икономическото развитие на тези гранични зони.