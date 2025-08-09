Пожарникари, горски служители, военнослужещи и доброволци продължиха през целия ден да се борят с пожарите, възникнали на територията на страната.

Ситуацията край Сунгурларе

Ситуацията в Сунгурларско остава изключително тежка, съобщиха от пресцентъра на Община Сунгурларе във връзка с пожара в района. По информация на общинските власти пожарът е овладян, но все още запазва значителни размери. Работата на противопожарните екипи на терен продължава.

На територията на пет населени места е обявено бедствено положение. Такова е сила за землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и селищното образувание Балабанчево. Обявеното бедствено положение е за неопределено време. Заради пожара четиридесет души бяха евакуирани от дома за възрастни с увреждания в село Славянци.

Два вертолета "Кугър" с екипажи от състава на 24-авиобаза в Крумово се включиха в гасенето днес. Около 18:00 часа следобед едната от машините беше пренасочена да помага в гасенето от пожара край Сунгурларе към този край село Сливово. Впоследствие американски екипаж с вертолет "Блек Хоук" (Black Hawk) се присъедини към българските си колеги.

Властите обявиха също, че на терен работят и два самолета от Швеция, които пълнят вода от язовир "Камчия".

Няма изгорели стопанства. Засегнати са гористи местности, ниви и декари лозя. Няма информация за пострадали хора.