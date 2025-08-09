Учени от Медицинския факултет на Харвард са открили начин не само да забавят, но и да обърнат ключови мозъчни увреждания при болестта на Алцхаймер - поне при мишки.

Както показва проучване, публикувано в Nature, попълването на естествените запаси от литий в мозъка със специална форма на добавка е намалило нивата на амилоидни плаки и тау протеини при мишките.

При хора с болестта на Алцхаймер нивата на литий в увредените области на мозъка са били значително по-ниски, отколкото в неувредените области. Освен това, литият се свързва с амилоидни плаки и става недостъпен за нормална невронна активност. Подобна картина е наблюдавана и при мишки със симулирана болест на Алцхаймер. Това създава порочен кръг: намалените нива на литий предизвикват натрупване на плаки, което допълнително изчерпва литиевите запаси в мозъка.

Литиевият оротат, форма, която, за разлика от стандартния карбонат, не се задържа в плаките, е помогнала за прекъсване на този цикъл. Ниските му дози са подобрили паметта при мишките, намалили са количеството на патологичните отлагания и са нормализирали активността на гените, свързани с болестта.

Учените отбелязват, че в региони с естествено високо съдържание на литий в питейната вода, честотата на деменция е по-ниска, а при хора с биполярно разстройство, които получават литий, стареенето на мозъка протича по-бавно. Клиничните изпитвания обаче дават противоречиви резултати, вероятно поради избора на лекарствена форма. Изследователите се надяват, че поради наличността и безопасността на съединението, то ще има шанс да бъде тествано в мащабни проучвания.

Преди това учените са показали, че прости добавки - никотинамид и екстракт от зелен чай - могат да подмладят стареещите неврони и да помогнат на мозъка да се прочисти от токсични протеини. | БГНЕС