Още четири емблематични изпълнители се присъединяват към SPICE Music Festival 2025, който ще се проведе на 8 и 9 август в Бургас. Към Ник Картър от BACKSTREET BOYS, Peter Andre, LayZee aka Mr President, Whigfield, OUTLANDISH и LOFT в сетлистата се включват INNA, Eagle Eye Cherry, R.I.O feat. U-Jean и Global Deejays.



Румънската поп сензация INNA, известна със световните си хитове като "Hot" и "Sun is Up", обещава да донесе на сцената своята неповторима енергия и магнетизъм. С милиарди гледания в платформите за стрийминг, INNA е безспорен символ на модерната денс музика.



Легендарният шведски изпълнител и автор на песни Eagle Eye Cherry, познат с емблематичния си хит "Save Tonight", ще представи пред публиката уникална смесица от соул, поп и рок.



Германското електронно дуо R.I.O заедно с U-Jean ще запалят сцената с клубните си хитове като "Turn This Club Around" и "Animal".



Световноизвестните Global Deejays, обединяващи поколения фенове на клубната музика, ще превърнат нощта в истински денс маратон с техните ремикси на класически парчета и собствени хитове като "The Sound of San Francisco".



А в аванс организаторите гарантират: Това не е всичко – очаквайте още световноизвестни имена, които ще станат част от програмата на най-голямото музикално събитие по Черноморието ни!



Лятото на 2025 ще бъде незабравимо музикално преживяване за всички фенове хубавата музика! Не пропускайте да станете част от SPICE Music Festival 2025 – мястото, където музиката оживява! Очакваме ви в Бургас!



Билети на: https://ticketstation.bg/bg/e17679-two-day-ticket-spice-2025