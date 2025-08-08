Голям пожар е избухнал днес около 14 ч. следобед край селището Кератея източно от гръцката столица Атина, съобщава държавната телевизия ЕРТ.

По последни данни са изпратени подкрепления на противопожарните сили, защото огънят се разпространява мълниеносно и горят жилищни постройки. На място има 190 пожарникари с 44 противопожарни коли, 7 сухопътни екипа и доброволци. От въздуха действат 11 самолета и 7 хеликоптера.

Ситуацията е усложнена от силния вятър. Заради вятъра за област Атика е в сила червен код за опасност от пожари.

До жителите на някои селища в зоната на пожара е изпратено предупреждение да се евакуират. До момента са изведени 10 възрастни жители. Засега няма сведения за пострадали хора.