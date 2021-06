Крепостта Русокастро в община Камено придобива все по-величествен вид, като не са малко туристите, които вече проявяват интерес към нея. Днес екипът на кмета Жельо Вардунски отчете свършеното през последните няколко години по проектите за зоната за отдих и пътят, който води до самата крепост.

„Преди 3 години никой не ни вярваше, но истината е, че ние изпълнихме всичко запланувано. Дори в предходните два дни имахме проверка от представители на управляващия орган и те бяха изненадани, че община, която за първи път изпълнява проект по „Трансгранично сътрдучничество”, успява да реализира два, единият по които е водещ партньор”, каза Радовеста Стюърт.

Кметът на Камено Жельо Вардунски, заяви че проектите наистина са били много тежки, но за радост са изпълнени без забелжка.

„Все още имаме да вършим много неща. Трябва да оправим пътя, който е до подхода до крепостта, както и да създадем експозиционен център на една от поляните. Много хора идват и преоткриха тази местност и крепост, и трябва да продължим да я развиваме. Изпълнили сме всички предпоставки да кандидатстваме за реставрация и консервация на разкопките.

Това ще позволи на туристите да придобият истинска представа за нейното величие. Според специалистите, крепостта Русокастро е една от големи старобългарски крепости, заемаща площ от 52 декара. Тя е в близост до Черноморието и се надяваме да запознаем с нея както българските посетители, така и чужденците”, каза Вардунски.

Общината ще се погрижи за проектирането на електроснабдяването и водоснабдяването на обекта или ще кандидатсвта по допълнителен проект.

В последния уикенд на май месец делегация на партньора от Турция посети крепостта Русокатстро, благодарение на проект Living Ancient Towns - Asagipinar and Rusokastro”, CB005.2.21.059 и „ROADS to the Sustainable Tourism“, CB005.2.21.046.