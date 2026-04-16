Комисията за защита на конкуренцията започва проверка за трети картел - в образователните услуги. Това заяви зам.-председателят на КЗК Радомир Чолаков. По думите му това е третият картел, който разкриват за 3-4 месеца.

Другите два бяха за болничните храни и за доставките на IT оборудване. През януари Комисията започна проверка във фирми, снабдяващи столични болници с храна. Разследването бе за т.нар. съгласувани практики, сред които манипулиране на търгове, предварително разпределяне на пазара, предварително договаряне на цени и предопределяне на печеливш участник. То започна по сигнал от депутата на ПП-ДБ Васил Пандов, в който се изразяваха съмнения за манипулиране на процедури по обществени поръчки за храна за лечебни заведения от страна на няколко фирми. През април КЗК пък започна разследване за картел при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудване - по сигнал на директора на ГДБОП в качеството му на възложител.

За проверката за третия картел не се съобщават повече подробности - дали е в сферата на частните уроци в средното образование, или пък в областта на висшето образование.

"Девиации на пазара може да се получат, когато дадено предприятие започне да изкупува конкурентите си и да става все по-голямо, докато достигне господстващо положение. Само за 2 месеца сме разрешили две концентрации под условие - че голямото предприятие няма да извършва определени действия, които биха навредили на пазара и на потребителите", обясни Чолаков.

Той посочи, че "господстващото положение само по себе си не е забранено" - то не означава автоматично злоупотреба, но подлежи на регулация. "Този, който го има, обикновено трябва да поеме определени ангажименти. Например - специални програми за подпомагане на фермери, програми за подкрепа на висшето образование в съответния сектор, инвестиции в иновации, внедряване на нови технологии, подобряване на качеството на продуктите и други. Проблемът е, че често сме щедри на обещания, но по-трудни в изпълнението им. Затова Комисията ще провери какви обещания са били дадени и дали са изпълнени", заяви той.

Според Чолаков правомощията на КЗК да санкционира при злоупотреба с господстващо положение или при нелоялни търговски практики не са достатъчни. "В случаите, когато установим риск от злоупотреба, можем да наложим условия, които да гарантират справедлив достъп до пазара. Но основният проблем остава - дефицитът в нормативната база, която трябва да бъде променена. В следващите седмици ще изготвим списък с необходимите законодателни промени в секторите, които анализираме - храни, лекарства и други, и ще го представим на следващото правителство и съответните министерства", обеща Чолаков.