Президентът Илияна Йотова води на изборите за държавен глава, но битката с Андрей Гюров се оказва изключително оспорвана. Първите екзитполове на „Алфа Рисърч“ и „Маркет ЛИНКС“ показват преднина за настоящия президент, като според едното проучване разликата между двамата основни претенденти е едва 0,6 процентни пункта. И двете агенции очертават балотаж между кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова - Кирил Вълчев и Андрей Гюров - Георги Кандев.

Според данните на „Алфа Рисърч“ към 19 часа, представени по БНТ, Йотова получава 35,3% от гласовете, а Гюров я следва с 32,4%. Разликата между двамата е 2,9 процентни пункта. На трето място е двойката Костадин Костадинов - Петър Волгин с 12,6% подкрепа.

Още по-напрегната картина очертава екзитполът на „Маркет ЛИНКС“. Според него Илияна Йотова събира 32,2% от гласовете, а Андрей Гюров получава 31,6%. Така двамата са разделени от едва 0,6 процентни пункта. Трети отново е Костадин Костадинов с 13,05% подкрепа.

Данните на „Алфа Рисърч“ показват още, че след първите три кандидатпрезидентски двойки се нареждат Радостин Василев и Красимир Манов с 4,1%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,5% и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2,2%. Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 4,9% от участвалите във вота.

Разлика има и в оценките на двете социологически агенции за избирателната активност. Според „Алфа Рисърч“ към 19 часа тя достига 22,3%, което означава около 1 470 000 гласували българи. „Маркет ЛИНКС“ отчита активност от 21,03%, или приблизително 1 410 000 души.

Първите резултати показват, че никоя кандидатпрезидентска двойка не получава необходимата подкрепа за победа на първия тур. Така според екзитполовете страната се насочва към балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, а окончателната картина ще стане ясна след преброяването на гласовете и публикуването на официалните данни от Централната избирателна комисия.