Има изненада в резултатите между първия и втория кандидат-президент, както и в представянето на третия. Това обяви в по Нова телевизия социологът от агенция „Тренд” Евелина Славкова.

„От четвъртия надолу, да кажем, че няма изненади”, коментира тя.

По думите ѝ избирателната активност към 14:00 часа е 13,4%. Тя заяви, че това е изключително ниска избирателна активност.

Славкова прогнозира, че след края на изборния ден и обявяването на официалните данни една от темите, която ще бъде дискутирана, е именно изключително ниската избирателна активност. „Много трудно е да сравняваме президентски с парламентарни избори. През 2006 г. сме имали самостоятелни президентски избори, а оттогава винаги е имало комбинация”, каза социологът.

„Към момента има изненади, ако сравним това, което измервахме в началото, с резултатите към края на кампанията. Не само тази неделя ще бъде интересна, но и следващата”, коментира тя.