Един човек е обвинен за убийството на бизнесмена и бивш политик Слави Бинев. Обвинението е за умишлено причиняване на смърт чрез изстрел в главата, съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, докато прокуратурата внесе в съда искане за мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Обвиняемият е чуждестранен гражданин от съседна на България държава. Името му не беше съобщено заради презумпцията за невиновност. По думите на прокуратурата това, че не е български гражданин, заедно с високата степен на обществена опасност на деянието, е основанието за задържането му.

„Един изстрел в областта на лицето“

Според прокуратурата има достатъчно доказателства, че обвиняемият е убил умишлено Бинев с един изстрел в областта на лицето. Убийството е извършено вчера, около 10 часа сутринта, в дома на Бинев в столичния квартал „Павлово“.

„Към момента доказателствата сочат, че лицето е действало само, поради което единствено то е обвинено за извършеното деяние“, заявиха от прокуратурата.

Данните по делото сочат, че оръжието е законно притежавано. Назначена е експертиза.

Другите двама задържани

Вчера полицията задържа трима души на магистрала „Тракия“ край тунела „Траянови врата“.

От прокуратурата съобщиха, че засега няма достатъчно доказателства за съпричастност на другите двама към каквото и да е престъпление. Лицата, които са присъствали на местопрестъплението, са разпитани и разследващите изграждат фактическата обстановка в голяма степен въз основа на техните показания. Няма доказателства лицата да са замесени в престъпна дейност, свързана с алкохол или наркотици.

Мотивът

„Мотивът е в процес на изясняване и не можем категорично да заключим какъв е. Със сигурност можем да кажем, че лицата са се познавали добре и между тях е имало делови отношения“, заявиха от прокуратурата.

На въпроса дали отношенията им са били финансови, свързани с пари, имоти или сметки, отговорът беше, че разследването е в начален етап и засега няма да се дават подробности. Прокуратурата не може да каже и дали обвиняемият е дошъл с намерение да убие, или е реагирал емоционално на място. „Има данни в различни насоки“, уточниха от прокуратурата.

Вчера от МВР посочиха, че вероятният мотив са неуредени финансови отношения, и отхвърлиха версията за поръчково убийство. Според полицията извършителите са познавали Бинев и деянието вероятно е било спонтанно.