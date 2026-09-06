Над 4000 чифта спортни обувки и други артикули, имитиращи известни търговски марки, са иззети при специализирана акция на ГДБОП по Южното Черноморие. Операцията в защита на интелектуалната собственост е проведена на 4 септември 2026 г. от служители на дирекция „Киберпрестъпност".

В хода на проверките в различни курортни селища са установени търговски обекти и прилежащи към тях складови помещения, в които са се съхранявали и предлагали за продажба фалшифицираните стоки. Артикулите са иззети в условията на неотложност, а по случаите са образувани досъдебни производства по чл. 172б от Наказателния кодекс. Действията по разследването продължават.

При проведена по-рано полицейска операция на територията на Варна също е преустановена незаконната продажба на стоки, носещи белезите на защитени търговски марки без съгласието на правопритежателите. Тогава бяха иззети около 7000 артикула, сред които слънчеви и диоптрични очила, както и аксесоари за тях.

На 14 май 2026 г. служители на ГДБОП започнаха проверка във фабрика за фалшиви дрехи на територията на град Дупница. Специализираната операция под надзора на Районната прокуратура в Кюстендил беше насочена срещу търговски дружества, изработващи нерегламентирано облекла, копиращи известна търговска марка.