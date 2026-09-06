Над половин тон високорискови наркотични вещества са установени и заловени в Бургас през последния месец и половина. Според окръжния прокурор Георги Чинев тази тревожна статистика налага засилени мерки от страна на целия правоохранителен апарат.

Най-мащабният удар е от миналия петък, когато на входа на града е спрян камион, идващ от автомагистрала „Тракия“. При претърсването в товарното возило са открити над 100 килограма кокаин, разпределен в над 110 пакета, и около 200 килограма марихуана в 230 пакета. По цени на съдопроизводството стойността на дрогата възлиза на 12 милиона евро. По първоначални данни от разследването пратката е била предназначена за Турция.

Водачът на камиона, който е от София, е привлечен като обвиняем за разпространение на високорискови наркотици. Той е задържан за 72 часа, като в понеделник съдът ще разгледа искането на прокуратурата за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.

Източници от разследването посочват, че за турския пазар са били предназначени и други над 100 килограма наркотици, заловени в края на август от бургаските антимафиоти. Тяхната стойност по цени на съдопроизводството е над 1 милион евро, докато на свободния пазар в съседната държава сумата би достигнала 5 милиона евро. По този случай са арестувани двама мъже от София и Несебър, които са планирали да изнесат дрогата през морската граница с помощта на подводен дрон.

В началото на юни при акция в Бургаска и Ямболска област бяха иззети над 250 килограма марихуана. Тогава окръжната прокуратура съобщи за неутрализирана организирана престъпна група, а стойността на наркотиците надхвърли 2 милиона евро. Ден по-късно мъж получи обвинение на палеж на фургон край Бургас, в който разследващите откриха около 10 килограма канабис.