На извънредните парламентарни избори в България на 19 април има няколко групи хора, които

нямат право да гласуват

. Ето кои са те:

Лица, които не са български граждани

: Само български граждани имат право да гласуват на парламентарни избори. Чуждестранни граждани, дори да имат постоянно или временно пребиваване в България, нямат право на глас.

Лица, които не са навършили 18 години

: Гласоподавателят трябва да е пълнолетен, което означава навършени 18 години към деня на изборите.

Лица, поставени под запрещение

: Това включва граждани, които са юридически обявени за неспособни да се грижат за своите лични и имуществени права поради психично заболяване. Те са изключени от правото да гласуват.

Лица, които изтърпяват ефективна присъда "лишаване от свобода"

: Българските граждани, които са в затвора и изтърпяват присъда, нямат право да гласуват. Това правило се отнася само за периода, в който лицето е лишено от свобода. След приключване на присъдата правото на глас се възстановява. В затворите и арестите има избирателни секции, тъй като обвиняемите и подсъдимите, които нямат влязла в сила присъда към датата на провеждането на

изборите

за народни представители, имат право да упражнят вота си.

Лица, лишени от избирателни права

: Това са граждани, на които е наложено съдебно решение за лишаване от правото да гласуват в резултат на престъпление или друго нарушение, предвидено от закона.

Тези категории лица са

изрично упоменати от ЦИК

и съгласно българското законодателство те са лишени от правото да упражняват своя глас на парламентарни избори.