На територията на цялата страна се провеждат масирани полицейски акции, служителите на реда действат решително и няма да допуснат в последния момент купувачите на гласове да подменят свободния избор на гражданите - това написа в публикация във Фейсбук изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

Той даде информация за реализирани операции срещу купувачите на гласове в страната.

В Благоевград са установени и иззети над 16 хил. евро. Открити са и мостри на бюлетини с предварително отбелязани конкретна партия и преференция, каза Кандев.

В Добрич бяха открити множество списъци с имена и лични документи на граждани, съобщи още главният секретар на МВР.

По неговите думи в Търговище са иззети близо 60 хил. евро, 11 хил. паунда и 2250 щатски долара, както и са задържани трима души. По-рано днес от Областната дирекция на МВР в Търговище съобщиха, че след проведени издирвателни и процесуално-следствени действия в Районното управление на полицията в Търговище е задържан мъж от търговищкото село Голямо Ново. Причината е, че 37-годишният е сочен, че е предлагал и предоставил имотна облага (парични суми) на свои съселяни, за да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия.

„В Тетевен е получена информация за местен бизнесмен, който е предлагал по 50 евро на човек, за да гласува за определена политическа сила. При извършената проверка в офис на фирмата са открити над 7000 евро, за които собственикът не може да даде обяснение за произхода им. Мъжът е задържан“, пише още Кандев.

По-рано служебният премиер Андрей Гюров съобщи, че прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР. Гюров каза още, че действията на прокуратурата са предприети „по сигнали от жълти медии“ и постави въпроси - кой е разпоредил проверките, защо се случват в навечерието на изборите и каква е целта им. Гюров допълни, че докато правителството е работило по сигнали на граждани, „прокуратурата е действала по сигналите на бухалките“.