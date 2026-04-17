Резултатът от изборите е много важен за ГЕРБ – няма да правим повече компромиси. Обещавам Ви, че повече сглобки заради държавата няма да правим. Направихме всичко, което трябваше прерз годините като компромис, сега е ред на другите. Те да лидират процеса. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов при закриване на предизборната кампания в София.

А от това, което усещам – паниката в редиците на големите и малки партии е, че ще бъде вярна народната поговорка „Когато двама се карат – третият печелят“. Когато партиите, които имаме еднаква ценостна система, цялата кампания воюват помежду си, винаги печели третият, а малките ще загубят, допълни Борисов. „Затова е много важно да сме мобилизирани, направихме си прекрасна кампания, не харчихме пари. Ние нямаме спонсорите на „Прогресивна България“. Ние дарения не сме приемали.“

Що се касае до машините, този път пратих хора, които разбират, допълни лидерът на ГЕРБ. „Те бяха поканени заедно с медиите да им бъде показано как съвършено работят машините. И аз затова изпратих специалист, който да им зададе въпроси, да им покаже как една машина пломбирана, може да бъде отворена, при положение, че в този склад няма видеонаблюдение. Така че всеки един техник може да отиде и пломбираната машина да отвори, ако му се даде този достъп. Видеонаблюдение няма и няма да има. Какво им пречеше, предложението ни беше просто – с една лепенка с печати да се запечата машината.“

Борисов благодари на всички, защото партията е положила много усилия и всичко, което е направено е направено с душа и сърце. Получили са пожелания за успех от ЕНП, защото в Европа знаят, че България в силна Европа може да ходи само с ГЕРБ и СДС. Т.е., ако има слоган „Силна България в силна Европа“, той най-много приляга на ГЕРБ.

„В София залагаме на младите хора, на средните и по-опитните, има над 20 души в листите, в страната над 50 млади хора, което е една полезна мода, според мен“, допълни Борисов.

Какви трябва да са ни акцентите освен работа, освен растеж, попита Борисов. „Представете си правителство с Румен Радев премиер дали ще внесе конвергентен доклад? Ние имаме ЕНП, мощна парламентарна група там и много приятели. И затова ЕП гласува България да влезе в еврозоната, а наши съседи не можаха. Щяхме да стоим още години извън истинската европейска интеграция.

Нямаше ЕК с единодушие да гласуват за България, ако не са сигурни в нас. Не отричам работата и усилията, които всички в екипите направиха, но европейската подкрепа беше материализирана с това, което ГЕРБ и нашите правителства в последните 15-20 г. бяхме темел на Европа. И продължаваме да бъдем.“