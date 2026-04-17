„Аз съм бургазлия, човек, който има една цел – развитието на Бургас и региона. Не живея в балона на политик, чувам нуждите на всяко населено място. Предизборната кампания приключи, но за мен това е само формалност! Защото тя продължава с още по-голяма сила, заради енергията, която ми дадоха хората. С всяко предложение, с всяка дума, с всяка подадена ръка, дори с всяка критика. Срещите ми с бургазлии не са само месец, те са при всяка възможност.“, заяви в последния ден на предизборната кампания водачът на листата на ГЕРБ-СДС за Бургаски регион Жечо Станков. Той е добре познат в Бургаска област като човек, който държи на думата си и работи с цялата си енергия за изпълнение на ангажиментите, които е поел към хората тук.

„Този месец беше за равносметка и мога отговорно да кажа – заставах с открито чело пред всеки човек. Заради изпълнените ангажименти – строителството на Детската болница, строителството на Южния обход, което е в ход, безплатното саниране на многофамилните жилищни сгради, подмяната на уличното осветление и много други“, добави той.

„На срещите чувах мненията на хората за дневния ред на Бургас. Като народен представител ще продължа да работя с всички сили да няма резерви в списъка за саниране, за енергийното обновяване на еднофамилните жилища, за повишаване на доходите, за Студентски кампус, за Кръвен център, за Факултет по фармация, за още по-добри условия за млади специалисти, за подобряване на инфраструктурата и други.

Това не са обещания, това са моите задачи в полза на Бургас!“, обобщи Станков.