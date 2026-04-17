Иран отваря напълно Ормузкия проток. Това стана ясно от публикация в X на министърът на външните работи на страната Абас Арагчи.
"Преминаването за всички търговски кораби през Ормузкия проток е обявено за напълно отворено за оставащия период на прекратяване на огъня. Преминаването през пролива ще бъде по координирания маршрут, обявен от Организацията за пристанища и морско дело на Иран", написа той.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира светкавично на новината, като публикува отговора си с главни букви в приложението си Truth Social.
"ИРАН ТОКУ-ЩО ОБЯВИ, ЧЕ ИРАНСКИЯТ ПРОЛИВ Е НАПЪЛНО ОТВОРЕН И ГОТОВ ЗА ПЪЛНО ПРЕМИНАВАНЕ. БЛАГОДАРЯ ВИ!"
Петролът веднага поевтиня
Цената на петрола се срина, след като Иран обяви, че Ормузкият проток вече е отворен.
Цената на суровия петрол падна поради надеждите, че доставките на енергия могат да се възобновят след седмици на прекъсване.
Суровият петрол сорт "Брент", бенчмаркът за петрол, търгуван в световен мащаб, се срина под 90 долара за барел, което е спад от 10%.
САЩ все още не вдигат собствената си блокада на иранските пристанища
Доналд Тръмп публикува в Truth Social, че тя ще остане в сила, докато не бъде сключено мирно споразумение (или "транзакция", както той го нарича).
Президентът на САЩ написа:
Ормузкия проток е напълно отворен и готов за работа и пълно преминаване, но военноморската блокада ще остане в пълна сила и действие по отношение на Иран само до момента, в който сделката ни с Иран е 100% завършена. Този процес трябва да протече много бързо, тъй като повечето точки вече са договорени. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!
Протокът свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море. Той е единственият морски път за износ на петрол от региона. През него преминават около 20% от световния петрол (над 17 милиона барела дневно), което го прави най-важната стратегическа точка за глобалния енергиен пазар.
