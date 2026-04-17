Откриването на Многопрофилна детска болница „Света Анастасия“, завършването на Южния обход на Бургас и развитието на модерна транспортна и инженерна инфраструктура са сред водещите приоритети на ГЕРБ–СДС за региона.

„Нашият отчет пред хората на Бургас е ясен, видим и реален. ГЕРБ е партия на доказани експерти, които не просто говорят, а постигат резултати“, заявиха от коалицията, подчертавайки, че политиката им е насочена към конкретни, изпълними решения.

В сферата на инфраструктурата основен акцент е поставен върху подобряването на свързаността и облекчаването на трафика.



Сред ключовите проекти са завършването на Южния обход на Бургас, както и разширяването на паркинг инфраструктурата. Паралелно с това се предвижда надграждане на логистичната свързаност чрез по-добра интеграция между пристанище, летище и индустриалните зони.

Кандидатите за народни представители подчертаха последователната политика на Община Бургас в сферата на инфраструктурата, като дадоха пример със Северния обход, който вече облекчава трафика и подобрява екологичната среда в града.

В здравеопазването приоритет е откриването на Многопрофилна детска болница „Света Анастасия“ – проект, започнал от чертеж, който днес е реалност. Важни акценти са и модернизацията на диагностично-консултативните центрове, както и развитието на кръвен център, с цел по-добър достъп до качествени медицински услуги в региона.





Образованието е друг ключов сектор, в който се предвиждат стратегически инвестиции – изграждане на студентски кампус с регионално значение, ново училище в кв. „Крайморие“, както и разширяване на детските градини. Основната цел е създаване на устойчива връзка между образование, бизнес и реализация, която да задържи младите хора в Бургас.

Икономическата политика е насочена към утвърждаване на града като индустриален и логистичен център чрез развитие на индустриалните зони, привличане на инвестиции и създаване на добре платени работни места.

Водачът на листата Жечо Станков подчерта, че развитието трябва да бъде съобразено с потенциала на региона: „Бургас има всички предпоставки да се утвърди като водещ индустриален и логистичен хъб.“

Сред социално-икономическите мерки е и разширяването на програмата за енергийна ефективност, включително към еднофамилни жилища – чрез подкрепа за саниране, подмяна на дограма и внедряване на соларни решения, което ще доведе до по-ниски разходи за енергия и по-добро качество на живот.

Паралелно с това се залага на запазване на данъчната стабилност и продължаване на политиката за увеличение на пенсиите по швейцарското правило.

В областта на туризма и културата фокусът е върху развитието на целогодишен туристически продукт, увеличаването на полетите до Бургас, разширяването на фестивалния календар и подкрепата за кандидатурата на града за „Европейска столица на културата 2032“.

Общият акцент в програмата е върху последователност, реални проекти и дългосрочно развитие, насочено към по-високо качество на живот и устойчив икономически растеж в Бургас и региона.