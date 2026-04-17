В кампания, в която често се сменят послания, тон и образи, кандидатът за депутат от ГЕРБ-СДС Владимир Крумов избра да направи обратното – остана себе си. Не даде нито едно обещание, което не може да изпълни и не говори по теми, в които няма опит. Вместо това постави фокус върху онова, по което работи от години – конкретни политики, които засягат всекидневието на хората от област Бургас.

През последните седмици той стигна до всяка точка на региона. Най-активно разговаряше с хората за програмата за изграждане на фотоволтаични системи за домакинствата – кауза, по която работи заедно с бившия министър на енергетиката и водач на листата Жечо Станков. Двамата посетиха семейства с вече изградени системи и показаха нагледно реалната икономия. На място и в социалните мрежи чрез live разговори, те обясниха как работи процедурата, какви са възможностите за финансиране и как домакинствата могат да намалят разходите си за електроенергия.

„Това е една от най-реалните социални мерки за подкрепа на българските семейства. Ако бъде приложена така, както е подготвена, след няколко години терминът „енергийна бедност“ може да остане в миналото. Когато едно семейство вижда истинска икономия всеки месец, тогава можем да говорим за политика с пряка полза“, категоричен е Крумов.

За него големият смисъл на тази възможност е не само в достъпа до финансиране за качествено оборудване, но и в това повече хора да имат увереност, че могат да се справят с процедурата. Затова с Жечо Станков поеха и конкретен ангажимент да съдействат по места с подготовката на документите.

„Не бива една добра мярка да се губи в тежки процедури. Тя трябва да е максимално опростена, за да не се отказва нито един човек още на първата крачка“, подчерта Владимир Крумов.

В кампанията си той постави силен акцент и върху готовността за реакция при бедствия и пожари. Оттам дойде и инициативата му за изграждане на точки за първоначална реакция в малките населени места. В Седмицата на гората Крумов лично оборудва такава точка в село Просеник и призова инициативата да бъде последвана и на други места в областта. Идеята е в първите минути при инцидент да има базово оборудване, с което местните хора да могат да реагират до пристигането на специализираните екипи.

„Това е малка стъпка като организация, но може да има огромен смисъл на терен. Когато тази идея заработи, следващата крачка е да мислим и за точки за първа реакция при наводнения“, споделя Крумов.

Сред болезнените теми, които отвори в тази кампания, беше Спешната помощ - нуждата от нови линейки, по-справедливо заплащане и повече уважение към екипите, които поемат най-тежките случаи. Темата за здравеопазването в Бургас присъства и през вече постигнатото – Медицинския факултет, Факултета по фармация и Детската болница.

„Когато една посока е правилна, тя трябва да се надгражда. Бургас има основа и тя трябва да продължи да се развива“, убеден е Владимир Крумов.

Туризмът е сред водещите му приоритети, разглеждан през инфраструктура, свързаност и общ интерес за цялата област. За Крумов силният сезон е резултат от работа, която започва много преди лятото – с пътища, достъп и с усилие всяка община да бъде част от общия туристически продукт.

Една от темите, по които е последователен от години, е водният сектор - въпрос, който засяга едновременно качеството на живот, сигурността на населените места и бъдещето на туризма в областта.

„Всичко, което задвижихме и реализирахме като проекти, дава сигурност и перспектива – за градовете, за селата, за хората, за туризма. Категоричен съм, че нито едно населено място не бива да изпитва затруднения, свързани с липса на вода“, казва Крумов.

Малко хора знаят, че през 2025 г. Владимир Крумов беше отличен заедно с полицейски служители за действия при опасен инцидент в рушаща се сграда. Факт, който ясно показва характера му и отношението към ситуациите, в които се изисква бърза реакция.

Владимир Крумов завършва кампанията така, както я започна – с последователност, с внимание към хората и темите, които имат значение за всекидневието им. С конкретни решения, опит и ясен курс. Без да сменя образа си, без да се отклонява от приоритетите, по които вече е познат като един от най-успешните областни управители на Бургас.

За да подкрепите Владимир Крумов, можете да гласувате с бюлетина 15 и преференция 105.



