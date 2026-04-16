Компаниите с високо потребление на електроенергия ще могат да получат компенсации, съобщи служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков на брифинг в Министерския съвет. По-рано през деня Европейската комисия обяви, че одобрява искането на България за временна държавна помощ за енергоемките предприятия.

По думите на Трайков страната ни е сред първите в Европейския съюз, които ще въведат подобен механизъм след успешно приключила нотификация пред ЕК.

Той обясни, че предприятията, които използват значителни количества електроенергия, ще могат да получат компенсация за част от разходите си. Ще се възстановява половината от разликата между пазарната цена на тока и базова стойност от 63 евро за мегаватчас. В замяна компаниите ще трябва да насочат половината от получената подкрепа към мерки за енергийна ефективност.

Според министъра това ще помогне на бизнеса да запази работни места и да остане конкурентоспособен на пазара. Мярката е предвидена за период от три години, а общият ѝ бюджет е около 320 млн. евро.

Трайков отчете и предприетите действия на служебния кабинет в енергийния сектор. По думите му в АЕЦ „Козлодуй“ е осигурена надеждна и безаварийна работа на централата. Успоредно с това са започнали процедури по отчуждаване на терени за нови мощности при справедливи цени.

Министърът допълни, че са били запазени и проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост – близо 300 проекта на общини и компании бенефициенти.