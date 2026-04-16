Най-важният закон е за бюджета, за да се спре тегленето на дългове, да се съкрати администрацията. Бюджетът е най-важен, след това са законите по ПВУ и сивия списък. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в "Лице в лице" по bTV.

Според Борисов периодът на сглобката и тройната коалиция са били грешки на ГЕРБ, като основния компромис е бил той да не е премиер, а след това са приели и много леви мерки.

"Никога не сме нарушавали принципите си. Ние залитнахме, защото такава беше коалицията. Имаше предложения за увеличаване на данъците. В последния месец имаше предложение да се увеличат осигуровките, да се облагат по-богатите", обясни той.

Делян Добрев не е гласувал за този бюджет, припомни още лидерът на ГЕРБ.

"Партията ми забранява да правя компромиси. Ние направихме огромни компромиси като партия. Най-големият е, че ни закачиха брошката, че има "модел", а такъв няма... и никога няма да има", категорично каза Борисов.

"Всичко, което трябваше да свършим, го свършихме. С облекчение излязох от коалицията. Обадих се на Слави Трифонов, Гуцанов и Зафиров и им казах, че не може държавата да е управлявана в такъв формат. Когато тръгваш да преговаряш за коалиция, а преди това извикаш медиите и им кажеш, че условието е Борисов да не е премиер, ти също си имаш едно наум", обясни той.

Борисов твърди, че най-лесно е управлявал с "Патриотичния фронт", защото лидерите на партиите са се държали "най-мъжки".

"Христо Иванов обича да си тръгва посредата на реката. Днес е ден на конституцията, а промените в нея ги правеха той и Делян Пеевски", припомни той.

Борда за мир на Тръмп

Борисов каза, че би подписал Борда за мир на Тръмп.

"Ние говорехме с държавните секретари всеки месец, идвали са при мен. Желязков не го вкара в парламента, защото Пеевски го вкара. Ники Младенов ми беше министър. Когато ни дадоха бонус, нямаше как да не си подкрепим човека, който е на най-сложното място в света в момента.

Дерогацията я удължихме колко пъти? Целта на борда е да подкрепим мира. Въпросът ви е засичащ, защото политическата ми коректност е пред изпитание. Тогава Тръмп говореше за мир в Палестина, Близкия изток и Украйна, а в същото време какво постигна? Чудовищна война.

Днес са загинали маса народ в Украйна, след най-мощният ракетен удар. Кой нормален политик ще каже, че това е праивлно или че това е мир. Няма да го кажа. С риск да понеса, за пореден път, защото тези хора не обичат да бъдат критикувани, каквото трябва", увери той.

Промените в Конституцията

"Тогава беше еднолична власт на президента - той си назначаваше премиера без парламент и беше едноличен господар. Дори когато разбрах, че ще има Домова книга и ми дадоха пример как е в Гърция.

Тогава нито една от трите партии в сглобката, затова са ми интересни колегите от ПП-ДБ, които повтарят за модела Борисов-Пеевски, моделът беше между тях и Пеевски. Когато приеха промените от Конституцията, дори не ме поканиха.

Сега, обещал съм, докато не съм убеден, че това е правилното - нито ни трябват сглобки, нито коалиции. Или обмислени стъпки и решения, или не управляваме.

Не се борим за власт, а за управление. Думата "власт" не ми харесва. Тя се дава от Бога. Колко пъти го правих? Щом има недоволство, подавам оставка и отиваме на избори.

Щом има недоволство, подаваме оставка, отиваме на избори и даваме възможност на народа да се произнесе. Бях казал, че до 1 януари, и се бях аргументирал защо искам да е до 1 януари правителството – не само да влезем в еврозоната, а да подготвим държава с механизмите, които има.

Подадох оставка не заради големите протести, а защото го бях планирал предварително. И всеки път казвах, и след Пазарджик им казах – до 1 януари. Много бащи има на тези протести. И на изборите ще видим протестите кого са подкрепили", заяви той.

Избори 2026

"Виждам предубеденост и казвам да правят каквото искат. Имам съмнения в честността на изборите, защото от това, което знам - от днес машината е пломбирана, но може да се отваря. В склада няма видео наблюдение.

Призовавам ЦИК да запечати всички машини. Като не работи едната машина днес и я пращат в карантина.

Попитан от Ризова какво мисли за акциите на МВР против купуването на гласове, той отговори: "Дайте да се държим сериозно. Каквото са преценили, това да правят. Като знам в ромските махали в Пазарджик как не им хареса, че ГЕРБ приеха еврото и масово гласуваха за ПП-ДБ."

"Поискахме, освен пломбата, да има и лепенки и да не се нарушава целостта на машината. ЦИК не иска да го направи. Да сложат видео наблюдение в склада - 4 камери. Обиждам ли някого с това искане, настройвам ли някого срещу машините? Не.

Аз се надявах и Йотова да се вслуша в народа и да подпише един указ", допълни Борисов.

Висока инфлация

"Цените могат да се изпуснат само в правителството. Правителството и НАП имат цял инструментариум за борба с това.

Изтеглиха 150 милиона дълг. Отлична оценка. Колегите от ППДБ са съсредоточени в битката с ГЕРБ, която е пагубна за нас и за тях. Те просто не виждат колко хитро или умно действа Радев. Той остави служебното правителство да е асмо на ПП и ДБ.

"Но има и хора на ГЕРБ", прекъсна го Ризова.

"Значи това е отлично правителство на ГЕРБ. Очаквам тогава Гюров да ме търси по-често, да обсъжда с мен. Запрянов свърши всичко, за което е благодарил Рубио. Точно вие дадохте на Радев още един коз. Ние с ПП-ДБ имаме служебно правителство, което видно не се справя добре, сиреч, изконсумирали сме се", коментира още Борисов.

"Евала му правя. Толкова умно се промъкна между глупавите ППДБ и ГЕРБ, че само можеш да му кажеш "браво", завърши той.

