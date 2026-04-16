Едни и същи лекарства с до 15 пъти разлика в цената в различни държавни болници - това показаха резултатите от извършени проверки от Здравното министерство, представени на пресконференция на тема „Колко скъпи са скъпоструващите лекарства в лечебните заведения?“ на 14 април.





Служебният заместник-министър на здравеопазването Владимир Афенлиев обясни пред NOVA, че става въпрос за медикаменти от два вида. Едните изобщо не са регистрирани в България. Другите имат регистрация в ЕС, но нямат ценова регистрация в България, т.е. не присъстват в Позитивния списък, където цените са ясни. „Това понякога се нарича „състрадателна употреба” - когато медикаментът го няма на пазара или го има, но с показания, които не се реимбурсират, а в конкретни случаи трябва да се използва друго негово показание. Решението се взема от комисия от трима лекари в конкретна болница за конкретен пациент”, обясни Афенлиев. Тези лекарства са платени от МЗ през НЗОК.

Защо обаче са се появили толкова огромни разлики в цената на един и същи медикамент, но закупен от различни болници, ще покажат одитите. „Нормалното в такива случаи, дори да няма регулация на тези лекарства, е най-малкото болницата да обяви на сайта си, че търси такова лекарство, и да поиска или да получи две-три оферти, от които да избере най-изгодната”, обясни Афенлиев.

Министерството на здравеопазването и Съветът по цени и реимбурсиране са поискали информация за цените на тези медикаменти в Европейския съюз и в момента се анализира. „Но има и друг елемент. Ние сме в контакт с най-големите фармацевтични компании по този повод. Някои от тях сами ни потърсиха, защото техните централи в Европа са им сигнализирали, че са забелязани цени на българския пазар на тези медикаменти, които са в пъти над средните им цени в европейските страни”, обясни заместник-министърът. Самите болници обаче няма как да проверят колко струва едно лекарство в Европа.

Той самият знае за проблема от поне 2-3 години.

„Едно от решенията на проблема, което ние предлагаме, са промени в две от наредбите, които регламентират тези покупки. Съвсем скоро ще ги пуснем за обществено обсъждане. Предлагаме надграждане на електронната система, така че такава покупка да се отразява в реално време както в НЗОК, така и в министерството. Естествено, ако се отчете такава разлика в цената, ще последват въпроси и, може би, няма да се допусне плащането”, каза Афенлиев.

В момента от МЗ подготвят файл с всички покупки през 2025 г. Информацията ще е качена и достъпна на сайта на министерството. След него ще има втори файл, който ще отразява покупките за януари, февруари и март 2026 г. Този втори файл оттук нататък ще бъде актуализиран месец за месец.