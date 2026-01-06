Партиите са още в почивка, но аз възнамерявам възможно най-скоро да връча мандата на първата по численост парламентарна група, заяви президентът Румен Радев. Той обаче не посочи конкретна дата, а обеща, че ще уведоми медиите веднага щом вземе решение.

"Партиите ясно заявиха, че не виждат повече живот в 51-ото Нардно събрание, но поеха ангажимент за законодателни промени, които да повишат доверието в изборния процес и аз силно се надявам да се справят", каза още той и отново се обяви за машинно гласуване на следващите избори.

Относно ситуацията във Венецуела Радев заяви:

Управляващите положиха неистови усилия да ограничат международните прояви и правомощия на президентската институция, като започнем от срещата на върха на НАТО, през сесиите на общото събрание на ООН, но сега, странно, при една такава голяма активност и желание да говорят за външната политика, странно мълчат. Правителството, по конституция, ръководи и осъществява външната политика, но не смее нито да я формулира, нито да я заяви. Венецуела е пореден епизод от разграждането на този международен ред, които познаваме до момента. Натрупаха се прецеденти, които засилват риска пред всяка една страна, включително и България. Това означава да се грижим повече за българската армия."

Радев призова да има масово гласуване на изборите, за да се сведе до минимум корпоративния вот.

"Въпреки всички критики от началото нашия мандат, категоричната победа на вторите избори, в които участвахме, показаха, че въпреки всички опорки, българите имат друго мнение. Най-важното е да обединяваме българите около техните най-важни интереси. Ние не сме избрани с госпожа Йотова да обединяваме партиите", коментира Радев.

Попитан отново дали ще има негова партия, държавният глава иронично заяви:

"Тази партия явно вече съществува, след като нашите опоненти не спират да я спрягат. По-наложащият въпрос е къде останаха старите партии, които оставиха странта без бюджет?".