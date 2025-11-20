Потенциално опасно време в голяма част от страната. За днес от НИМХ е обявен жълт код за силен вятър в части от 17 области. Това са Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Шумен, Разград, Търговище, Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Враца, Монтана, София-област и София-град.

Времето днес ще бъде предимно облачно. Валежи от дъжд ще има на отделни места – главно Западна България и Рило-Родопската област, ще има валежи от дъжд.

Валежите в повечето ще спират около и след обяд, а облачността ще се разкъса.

Преди обяд в равнините видимостта ще е намалена. В Източна България и северно от планините ще духа умерен, временно силен и поривист вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в Източна България и местата чувствителни на южния вятър до около 20°-22°, за София – около 18°.

В планините ще бъде предимно облачно на места, главно в масивите в Западна България и в Рило-Родопската област, с валежи от дъжд. Над 2200 метра дъждът ще преминава в сняг. След обяд ще има временни разкъсвания и намаления на облачността, по-съществени над централните и източните райони на Стара планина. Ще духа силен, по високите и открити части временно бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 6°.