Увеличаване на данък сгради, запазване на размера на данък дивидент и съкращаване на незаети щатни бройки в държавната администрация ще бъдат част от предложенията между първо и второ четене на бюджета за 2026 г. в парламента.

Председателят на Комисията по бюджет и финанси към парламента и депутат от ГЕРБ-СДС Делян Добрев заяви, че ще внесе две ключови предложения между първо и второ четене на проекта на бюджет. Първото предложение е съкращаване на 10 500 незаети щатни бройки в администрацията. Според него тези бройки се държат изкуствено, за да раздават бонуси. “Тези 10 500 щата са 6,5% от общите щатове на държавната администрация. Ако съкратим само празните щатове, това ще доведе до 500 млн. евро съкращение на разходите в бюджета”, изчисли депутатът. Другото му предложение е свързано с увеличението на данък дивидент, което той не одобрява.

Същевременно Делян Добрев обясни, че данъчните оценки на имотите са твърде ниски. При евентуално вдигане на данъчните оценки домакинствата ще плащат повече за данък сгради. Добрев даде личен пример с апартамент в Хасково с данъчна оценка 34 хил. лв. при пазарна цена 200 хил. лв. “Данък сгради е 50 лв. на година, с 50% намаление - 25 лв., тоест 2 лв. на месец”, каза народният представител. Той твърди, че изравняването на данъчните оценки с пазара може да донесе “много милиарди” в бюджета чрез по-високи данъци и такси при сделки с имоти.

Делян Добрев заяви, че проектобюджетът за следващата година е “ляв”, но въпреки това управляващото мнозинство ще го подкрепи. Той допълни, че финансовите министри на ГЕРБ “не носят пълната отговорност” за параметрите на бюджета, защото мнозинството решава. “ГЕРБ има 50% от необходимите гласове. Другата половина ги събираме от 3-4 партии. Ако те не са съгласни, ГЕРБ, колкото и да иска, нищо не може да се получи”, заяви Делян Добрев.

По думите му хубавото на този бюджет е, че следващият ще е хубав. “Знаете - една работа, докато не се обърка съвсем, не може да се оправи. Според мен стигнахме етапа, в който работата е толкова объркана, че следващият бюджет ще е хубав”, обясни Делян Добрев.

Той предупреди, че дефицитът на бюджета вероятно да бъде над 3%. “Не искам да съм лош пророк, но ми се струва, че ще е повече от 3% - и за тази, и за следващата година”, заяви той. Добрев посочи като най-голяма грешка законовото обвързване на минималната заплата със средната, защото това автоматично задвижва ръст на всички плащания в системата.

По отношение на коледните добавки Добрев обясни, че пари няма. “Пари няма сега. Дали ще има добавка, е въпрос на политическо решение”, лаконичен беше шефът на бюджетната комисия. Така той потвърди казаното от зам.-председателя на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева ден по-рано. Коледни добавки за пенсионерите тази година не са планирани, възможностите на бюджета в това отношение са силно ограничени, заяви Деница Сачева.

Делян Добрев коментира и решението шефът на НАП Румен Спецов да бъде назначен за особен управител на “Лукойл Нефтохим Бургас”. “Работил с него и ми се струва способен и смел човек. Сигурен съм, че една дузина хора са отказали да бъдат особен управител”, заяви Делян Добрев.