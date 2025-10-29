Анекс към Споразумението за парламентарно мнозинство за изпълнение на управленска програма бе подписан днес в Народното събрание между политическите формации ГЕРБ-СДС, БСП–Обединена левица и Има такъв народ (ИТН), съобщиха в позиция до медиите от партия ГЕРБ.

"С анекса се утвърждава нов механизъм за ротационно заемане на поста председател на Народното събрание. Съгласно договореното, всяка от трите политически формации ще излъчва свой кандидат за председател на парламента на ротационен принцип, като всеки мандат ще бъде с продължителност 10 месеца" , пишат още от партията.

Редът на ротация ще бъде следният:

1.Коалиция ГЕРБ–СДС

2.Политическа партия Има такъв народ (ИТН)

3.Коалиция БСП–Обединена левица

"След изчерпване на тази последователност, ротацията ще започва отначало. Останалите клаузи на Споразумението за парламентарно мнозинство остават непроменени. Анексът влиза в сила от датата на неговото подписване от трите страни", завършва позицията.