Актуализация на споразумението за властта се очаква да бъде направена на заседание на Съвета за съвместно управление.

В документа предстои да се впише ротацията на председателя на Народното събрание. Тя ще се извършва на период от една година. Първата изтича на 6 декември. Тогава се очаква Рая Назарян да заеме мястото на Наталия Киселова.

От БСП настояват в споразумението да се впише, че четвъртата година председателят отново ще е от техните редици. Разговори за председател на НС от ГЕРБ водели още от април. Мотивът бил, че БСП с 19 депутати има непропорционално голям брой министри и вицепремиер, а цялата отговорност за властта била на ГЕРБ.

От БСП настояват в актуализираното споразумение да се впише, че ще имат зам.-областни управители навсякъде из страната. Друго тяхно настояване е за зам.-министри във ведомствата оглавявани от социалисти. От ГЕРБ и ИТН имали обструкции по последното предложение и твърдели, че когато заместниците са от друга партия се осъществява по-добър контрол.

БСП мислят по-различно. Министри обяснили, че им се спъва работата и вместо контрол над тях се осъществява надзор.