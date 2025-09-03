Председателят на 51-ото Народно събрание Наталия Киселова направи обръщение към пленарната зала в началото на есенната сесия.

Призовавам всеки в тази зала да осъзнае отговорността, която всеки и всички заедно, имаме пред българските граждани, заяви Киселова.

Тя отбеляза, че предизвикателствата пред държавата и обществото са сериозни. Киселова ги изброи: социално неравенство, борба с корупцията – без да я делим на наша и ваша, демографска криза, качество на образование, липса на достъпно здравеопазване, икономическо и социално развитие, динамика на международните отношения.

Апатията на българските граждани към случващото се в тази зала и въобще към политическия процес изискват осъзнаване, че не бива на злоупотребяваме с правото на протест, за да се търсят политически дивиденти, заяви председателят на парламента.

Тя препоръча: Огромната гражданска енергия, която намери израз в протести, изисква отговорност.

Политика не се прави, за да се оцелее чрез рейтинг, на който и да е партиен проект или лидер, не се прави със страховете на хората. Това е моят призив към вас, обърна се Киселова към депутатите в първия ден след дългата лятна ваканция.