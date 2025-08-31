Премиерът на България Росен Желязков и председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен дават съвместна пресконференция след посещението им във ВМЗ-Сопот.

Преди това двамата проведоха среща, на която бяха обсъдени въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана.

Фон дер Лайен е на визита у нас. Тя е част от обиколката й в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния, които са засегнати от войната на Русия в Украйна.

Посещението на председателя Фон дер Лайен има за цел да подкрепата на ЕС за държавите-членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус.

"Имахме възможност да запознаем госпожа Фон дер Лайен с перспективите на българската отбранителна индустрия и предстоящото общо начинание с "Рейнметал". Всичко това е в контекста на засилване отбранителната способност на ЕС, заедно с други държави, част от коалицията на желаещите, в партньорство с НАТО", обяви Желязков.

"Необходимостта от развитието на европейската отбранителна индустрия. Гаранциите за сигурност, особено във военните доктрини, които има Руската федерация, да намерят своето практическо приложение. Бялата книга, заедно с механизма SAFE, дава ясни перспективи за развитието на реалните отбранителни капацитети. Това означава за България, технологичен трансфер, ноу хау, много възможности за повишаване на конкурентноспособността на българската икономика. За нас е важно, като черноморска страна, да осигуряваме всички гаранции за сигурност“, каза Росен Желязков след срещата.

Според Желязков, развитието на военната индустрия, ще доведе до по-силна икономика.

Урсула похвали традициите на България в отбранителната индустрия.

Тя обърна внимание, че най-големият работодател у нас, е именно фирма в отбранителната индустрия.

"Благодаря за вашата непоколебима подкрепа за нашата смела съседка Украйна в борбата ѝ за свобода. От началото на войната една трета от оръжията, използвани в Украйна, са идвали от България. Искам да ви благодаря за вашата желязна подкрепа за Украйна“, каза още тя.

"Ясно е, че Путин няма да се спре дотам. Създал е пълномащабна военна икономика, именно и поради тежките санкции, които сме наложили – старомодна, но пълномащабна икономика на войната, и ще продължава да произвежда в голям мащаб.

С укрепването на отбранителната способност на Украйна, трябва също така да поемем по-голяма отговорност за нашата собствена отбрана и за да подобрим нашата готовност трябва активно да се задвижим на европейски ниво, преди всичко за финансова подкрепа“, продължи тя.

Според нея, с нашето производство, ще се укрепи НАТО, ще се създадат добри работни места в региона, както и ще продължи подкрепата за украинските войници.

"Путин може да бъде контролиран само с мерки за обезоръжаване“, коментира още шефката на ЕК.

"България активно допринася за отбраната и сигурността на Украйна и на Европа, за което ви благодаря. Това е повод не само за национална, но и за европейска гордост“, завърши Урсула фон дер Лайен.

България е лоялен съюзник, партньор, лоялна страна-членка, взе думата отново Желязков.

"Искам да поздравя Урсула фон дер Лайен. Няколко пъти ще кажа благодаря, аз съм тежък на тези думи. Удържахме и помогна за ЕС за европейска банков съюз, за Шенген, за членството ни в еврозоноата и позволи предоговаряне на ПВУ и ще получим средства“, започна Бойко Борисов.

Той отбеляза, че ПВУ за четири години е бил съсипан. Освен това два завода с "Рейнметал“ ще бъдат построени в Сопот.

"Тук ще има два завода, за снаряди. Ще се правят по 150 000. И за най-новия модел и съвременен барут. Всичко това, искам на тези които протестират, искам да им кажа, че десетилетия наред в този завод се произвеждат снаряди и оръжия и то е с цел България да бъде отбранявана.

Ако ние сега не сме през SAFE механизма и това, че имаме председател на Комисията, да сме първите в механизма, след няколко години, тези оръжия няма къде да отиват. Хилядите работни места, които ще се създадат и тези, които ще се запязат, са благодарение на това, което в момента се случва. Всички искат мир, но трябва да си силен и да имаш мощна отбрана, за да не те нападат“, продължи още Борисов.

"Колкото и да е трудно ще пазим правителството, за да може тези проекти да се случат, защото четири години нищо не се случи“, завърши той.

Росен Желязков увери, че България ще продължи антиминните операции в Черно море, за да може да се гарантира сигурността на корабоплаването. Освен това страната ни ще даде и летища на НАТО и европейските партньори за по-силен и устойчив ЕС.