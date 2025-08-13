Комисията за защита на потребителите ще има право да предявява искове за преустановяване или забрана на търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите. Това предвиждат промени в Закона за защита на потребителите, които бяха приети от Министерски съвет.

Освен това Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще има право да предявява искове за обезщетение на потребители, засегнати от некоректни действия на търговци, за поправка, замяна, намаляване на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платената цена.

В момента КЗП може да поиска прекратяване на некоректни действия от търговец, но ако потребители вече са ощетени, те трябва сами да водят дела за изплащане на обезщетение или за възстановяване на платената цена. КЗП няма право да завежда колективни искове за обезщетения. Промените се правят, за да бъдат въведени в българското законодателство директивите на ЕС в областта на защита на потребителите.