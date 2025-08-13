Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди за нуждите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи. Това съобщи пресслужбата на кабинета.

Безвъзмездно ще бъдат предоставени предоставени 24 192 литра бутилирана вода за питейни нужди в разфасовка бутилки по 1,5 литра, за обезпечаване нуждата от питейна вода за учение за ликвидиране на последиците при бедствия BULGARIA 2025. То ще се проведе съвместно с Евроатлантическия център за реагиране и координация при бедствия на НАТО по повод 20-та годишнина от членството на България в НАТО.

Министерският съвет прие също така Решение за освобождаване с цел обновяване на държавни резерви.