През септември - на 23-ти, в 2.06 часа слънцето влиза в знака Везни - начало на астрономическата есен. Метеорологичната (истинската) есен ще настъпи по-рано, в края на втората десетневка (поради очакваните чести валежи).

Месецът ще започне със сухо, слънчево време и летни температури- в населените места от 29 до 34 градуса.

От 2 до 4 септември се очакват валежи главно в северната половина от страната. Интензивни дъждове с гръмотевици ще има в Дунавската равнина и по Черноморското ни крайбрежие. Слаби валежи в Източните райони се очакват на 4 септември.

От 5 до 10 септември ще има повече слънце и топло за сезона време - максимални температури от 26 до 31 градуса.

Втората десетдневка ще започне с много слънчеви часове и високи дневни температури за сезона - максимални от 31 до 36 градуса.

От 14 до 17 септември валежите у нас ще бъдат често явление, със захлаждане. Очаквани максимални температури от 22 до 27 градуса.

Сухо без валежи ще бъде времето в края на втората дестневка и началота на третата десетдневка.

В периода 20-22 утрините ще са свежи с условия за краткотрайни мъгли. Временни заоблачавания ще има в сутрешните часове над Черноморието, а след пладне над планините, без валежи. Дневните температури ще достигат стойности от 25 до 30 градуса. Към 24-ти от северозапад ще поникне свеж въздух, с интензивни валежи в западните и северни части от страната. Дневните температури ще се понижат чувствително. В периода от 27 до 30 септември, над цялата страна ще бъде предимно слънчево. Дневните температури ще достигат 25-29 градуса. Със слънчево време ще започне и октомври. Валежи и захлаждане се очаква от 5 октомври.

През Септември става прехода от лято към есен. Денят чувствително намалява и в края на месеца нощта има превес - 12 часа и 12 минути, а денят е дълъг 11 часа и 48 минути.

Най-често през този месец преобладава антициклоничният тип време - предимно слънчево и топло. Температурите са с около 4,5 градуса по ниски от тези през август, и най-често максималните температури са между 23 и 28 градуса. Въпреки по-късия ден слънчевите лъчи понякога могат да бъдат и горещи, а времето задушно. При пренос на въздушни маси от юг в равнинната част на страната са измервани доста високи температури - между 36 и 41 градуса. Най-топло през септември е било в Русе, Ловеч, Кнежа 42 градуса. По морския бряг, където се чувства разхлаждащото влияние на морето, най-високите температури дотигат до 32, 36 градуса.

В София абсолютната максимална температура за септември е 35,5 градуса измерена през 1994 година, в Пловдив през 1987 година са отчетени 37 градуса, а в Плевен през далечната 1946-та 40,8 градуса.

Септември е един от най-сухите месеци. Нормалната сума на валежите е в рамките 25 - 50 литра на квадратен метър, в планиниските райони до 70, 80. Има и изключения - например през годините: 1924, 1930, 1973, 1983, 1999, 2005 месечната сума е няколко пъти над нормата. Макар и малко вероятни през септември също се случват наводнения.

През 1983, 1999, както и през 2003 година на места в Източна България падналите интензивни дъждове нанасят щети на земеделието и инфраструктурата. През 2004 в края на месеца между 25 и 27 в почти цялата страна има силни гръмотевични бури, проливни валежи, а в отделни райони пада и градушка. Във Варна ледените зърна нанасят щети по автомобилите. 2005 година също се отчете с наводнения, като най-големи щети имаше по Северното Черноморие. В района на Шабла за три дни в края на месеца сумата на валежа беше около 300 литра на квадратен метър или около 2/3 от годишната норма.

Септември е най-подходящия месец за почивка от любителите на опустяващите плажове и сърфистите- търсачи на силни вълни и ветрове. Температурата на морската вода в началото на месеца е 24, 27 градуса, а в края по южното крайбрежие около 20, а по северното 17. Поради по-стабилното време приветливи за туристите са и високите части на нашите красиви планини.

Народна метеорология

Какъвто е денят на свети Симеон, такъв ще е целият декември

Народната метеорология включва прогнози за времето, които са основани на традиционните познания и наблюдения върху движението на небесните тела, атмосферните явления, поведението на животните, състоянието на дърветата и растенията. В тях е синтезиран многовековният трудов опит на селския стопанин и обикновено те се предават от поколение на поколение като потвърдено от практиката познание. За септември народната метеорология гласи:

Сух септември - мокър октомври. Какъвто е денят на свети Симеон (1 септември), такъв ще е целият декември. Ако на Кръстов ден (14 септември) вали дъжд, годината ще е плодовита.

Геомагнитна прогноза

Слънчевата активност ще е средна

Месецът ще започне със слаба геомагнитна активност. В периода от 4 до 5 септември се очаква повишаване на геомагнитната активност до средна.

След временно успокояване на активността на геомагнитното поле до слаба, в началото на втората десетневка, от 12 до 15 септември, се очакват слаби магнитни бури.

До края на месеца интензивността на земното магнитно поле ще бъде слаба с временни усилвания до средна на 24 и 25 септември.

Слънчевата активност ще бъде средна.