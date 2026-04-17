Към 16 април 2026 г. България е регистрирала нови 7 случая на морбили, с което общият брой на заболелите достига 137 души. Новозаразените са от Враца и Плевен. За разпространението на заболяването и рисковете за децата коментира педиатърът д-р Александър Атанасов.

Д-р Атанасов обясни, че морбили е изключително заразно вирусно заболяване, което се предава лесно при контакт между хора без имунитет. Според специалиста, един болен може да зарази почти всички неимунизирани лица в затворено помещение. Заболяването протича на няколко етапа, започвайки с висока температура, кашлица и хрема, последвани от характерен обрив и влошаване на състоянието.

Педиатърът подчерта, че при около 30% от неваксинираните деца се наблюдават усложнения, които може да изискват болнично лечение. Най-тежките случаи засягат дихателната и нервната система, особено при най-малките пациенти.

Д-р Атанасов заяви, че ваксината срещу морбили е надеждна, добре проучена и ефективна. При една доза на ваксината, защитата е над 90%, а при две дози рискът от заболяване е минимален. Той обясни, че ваксинираните деца, дори ако се заразят, преминават през много по-леко боледуване.

Като основна причина за непостигането на колективен имунитет, д-р Атанасов посочи дезинформацията и разпространението на неверни твърдения в социалните мрежи, които свързват ваксините с неизследвани странични ефекти.

Специалистът обясни, че в началото морбили трудно се отличава от други вирусни инфекции, поради което е важно да се консултирате със специалист, ако се подозира заболяването. Пациентът трябва да бъде изолиран и насочен към инфекционист, за да се избегне разпространението на вируса.

Най-уязвими на морбили са бебетата и малките деца до 2-годишна възраст, при които рискът от тежки усложнения е най-висок. Ваксинацията започва след 13-месечна възраст, но може да бъде приложена и на възрастни при необходимост.

Д-р Атанасов отбеляза, че в момента освен морбили, в страната циркулират и други респираторни вируси, като респираторно-синцитиален вирус и метапневмовирус, които също могат да доведат до сериозни усложнения при малки деца.