Община Поморие възобновява инициативата за безплатен скрининг на населението. Профилактичната дейност стартира на 26.09.2025 г. в Медицински център 1 – Поморие в часови диапазон 15.00 – 18.00 ч. Прегледите ще се извършват два дни месечно през месеците септември, октомври, ноември и декември.

Скрининг ще извършва д-р Бошнаков – кардиолог към Медицински център 1 – Поморие. Часове се запазват на тел. 0596/ 22283 или на регистратурата.