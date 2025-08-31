С наближаването на есента и захлаждането на времето организмът ни става по-уязвим към вируси, настинки и грип. За да посрещнем сезона в добро здраве, специалистите препоръчват комбинация от балансирано хранене, движение, правилен режим и, при нужда, хранителни добавки.

Спазвайте редовен режим на съня. Препоръчва се той да продължава поне 7–8 часа, тъй като липсата на почивка отслабва защитните сили.

Излизайте на чист въздух. Дори кратка разходка засилва кръвообращението и подобрява имунния отговор.

Поддържайте добра хигиена. Честото миене на ръцете остава една от най-ефективните превенции срещу вируси.

Какво да избягваме

Противопоказанията важат и за другите сезони, но за да сме здрави през есента, трябва да избягваме няколко вредни неща:

Прекомерна консумация на захар и преработени храни. Те влияят негативно на чревната флора, която е пряко свързана с имунитета.

Заседнал начин на живот. Липсата на движение води до по-слаба защита срещу инфекции.

Стрес и преумора. Хроничното напрежение намалява способността на организма да се бори с болестотворни агенти.

Какво да ядем

Храната играе важна роля за здравословното ни състояние. От нея ние получаваме енергия, но и много вещества, които помагат на организма ни да се справя с бактерии и вируси. Ето на какво трябва да наблягаме:

Сезонни плодове и зеленчуци. Ябълките, крушите, гроздето, тиквата, морковите и зелето са богати на витамини и антиоксиданти.

Храни, богати на витамин С – цитруси, шипки, киви, броколи.

Протеини и здравословни мазнини – риба, ядки, семена и бобови култури.

Ферментирали продукти – кисело мляко, кефир, туршии, които подпомагат чревната микрофлора.

Какви добавки можем да включим

В борбата с болестите можем да включим и добавки, в случай че не можем да си ги набавим от хранителни продукти. Можем да приемаме:

Витамин D. Той е особено важен през есенно-зимния сезон, когато излагането на слънце е ограничено.

Витамин C и цинк. Те подкрепят имунната система и съкращават продължителността на настинките.

Пробиотици – укрепват чревната флора, ключова за имунитета.

Ехинацея или черен бъз. Билковите добавки могат да помогнат при превенция на вирусни инфекции.

Астрономическата есен ще настъпи на 22 септември в 23:20 ч. българско време. От този момент нататък дните започват да намаляват, а нощите да се увеличават до зимното слънцестоене през декември.

Подсилването на имунитета не става с една стъпка или само с една добавка. Нужен е цялостен подход – здравословно хранене, активен начин на живот, добър сън и умерена употреба на добавки. Само така можем да посрещнем есента в добро здраве и с енергия.