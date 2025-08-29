Трябва по някакъв начин потребителската такса при посещение при лекар да бъде актуализирана законово и прилично. Освободени от такса са всички лица в неравностойно положение, децата и възрастните хора над 65-годишна възраст с право на пенсия. Това заяви пред bTV председателят д-р Георги Миндов, член на Българския лекарски съюз.

Лекарският съюз обаче е категоричен, че не иска някои от освободени групи от таксата при лекар да започнат да я плащат. "Не искаме да плащат те таксата, но тяхната такса да бъде поета от институциите, които са ги освободили от потребителската такса - НОИ или някое министерство. Има и хора, които са социално слаби, които в момента не плащат такса при личен лекар", коментира д-р Миндов.

По думите му сегашната такса при посещение не е нищо. "Хората знаят, че когато не заплатят, когато трябва, тройно ще се върне като бумеранг - скъпи лекарства или болнично лечение. Хората искат качествена здравна услуга", добави д-р Миндов, като даде пример, че дори имало и хора, които питат защо таксата за посещение при лекар не се вдигне.

Той обясни, че БЛС предлага таксата при посещение при лекар да достигне близо 11 лв. и за посещение при дентални лекари, болнична помощ и общопрактикуващи лекари. "Този модел за 1% увеличение за потребителската такса при личен лекар не е сега измислен и не е сега предложен. Ние казваме, че най-важното за нас е, че таксата за посещение при личен лекар трябва да бъде актуализирана. Спирането на актуализацията на таксата през годините трябва да бъде обвързано с нещо - дали с праг на бедност, осигурителен доход или минималната работна заплата", коментира д-р Миндов.