Трима души са отведени в Районното управление в Сливен и задържани за нападение срещу полицейски служител при изпълнение на служебните му задължения, съобщиха от полицията.

На 16 април служители на сектор "Криминална полиция" към РУ-Сливен са предприели действия по задържането на 22-годишен мъж от Сливен във връзка с извършена кражба. По време на операцията неговите родители са проявили агресия към един от полицейските служители.

От полицията уточниха, че семейството живее в сливенския квартал "Комлука", като по-агресивна е била майката.

И тримата са задържани за срок до 24 часа, като по случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.