Инцидентът е възникнал около 4:30 ч. на 16 април в бургаския комплекс „Меден рудник“, когато зареждащ се таблет в електрически контакт предизвика пожар в къща. Пламъците обхванали втория етаж на имота, собственост на 53-годишен бургазлия.

По информация на Областната дирекция на МВР, сигналът за горящия имот е подаден в Четвърто районно управление в Бургас. Операцията по гасенето на огъня е била извършена бързо от четирима огнеборци, които с един противопожарен автомобил са успели да овладеят ситуацията.

Неочаквано възникнал пожар

Според данни на собственика на къщата, той напуснал дома си около 21:00 ч. на 15 април, оставяйки таблета да се зарежда в електрическата мрежа. Когато се върнал на следващия ден, той установил, че огънят вече е обхванал част от дома му.

По думите на полицията, пожарът е довел до силно опушване на втория етаж. Благодарение на навременната намеса на пожарникарите пламъците са били загасени, като разпространението на огъня към останалата част от къщата е било предотвратено.

Рискове при зареждане на електронни устройства

Този инцидент е напомняне за рисковете при оставяне на електронни устройства да се зареждат без надзор. Пожарите, предизвикани от прегряване на зарядни устройства или батерии, са често срещани, особено когато устройствата са оставени за дълго време без наблюдение.

Препоръчва се да се зареждат електронни устройства само в проверени и безопасни условия, както и да не се оставят включени за дълго време, особено през нощта или когато няма никой в дома.