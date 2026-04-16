Банкови обирджии в Италия са държали 25 души за заложници в продължение на два часа.

Те са успели да избягат с откраднатото, чиято стойност не се съобщава на този етап. Това съобщава АФП, като цитира източник от полицията.

Тримата маскирани обирджии, единият от които "със сигурност е бил въоръжен", са влезли в клон на френската банка Credit Agricole в Неапол около 11:30 ч. местно време.

Те са взели за заложници клиенти и служители, които са били спасени около два часа по-късно, каза той.

"Благодарение на бързата реакция всички заложници са били освободени малко след 13:30 ч., без сериозни травми", заяви префектът на Неапол Микеле ди Бари в изявление.

Полицията е счупила прозорци, за да влезе в банката, според кадри от местните медии от мястото на инцидента. Но обирджиите са успели да избягат през тунел към канализацията.

На въпроса колко струват откраднатите стоки, той отговори: "Никой освен клиентите не знае какво е имало в тези сейфове."

Около 40 полицаи, включително някои с кучета-търсачи, са претърсили района за крадците.