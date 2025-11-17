Възпитаник на елитно варненско училище е задържан, след като продал синтетичен канабиноид за вейп устройство на свои съученици. Арестът се случил в рамките на масирана седмична акция на варненската полиция, при която с различни видове наркотици са били заловени 18 мъже и 4 жени, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Варна. Момчето е въртяло търговия с течната дрога около учебното заведение и вътре в него.

Друг от задържаните е 26-годишен пласьор от кв. "Владиславово". У него и в дома му били намерени приготвени за продажба 18 пакетчета с метамфетамин, таблетка „mdma“ и марихуана. Установено е, че е търгувал с дрога от август и с прокурорско разпореждане е в ареста за 72 часа. По останалите случаи са образувани 16 бързи и 7 досъдебни производства за държане на наркотични вещества с цел разпространение, а сред иззетите опиати има и хероин.