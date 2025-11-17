„Две обиколки на парка” е сърдечна и забавна комедия за любовта, самотата и вторите шансове – спектакъл, в който смехът върви ръка за ръка с нежност, истина и човешка уязвимост.

В първата част се срещаме с актьора Леон (Георги Къркеланов) и полицайката Маргарет (Полина Недкова) – две самотни души, които се сблъскват по най-неочакван начин, след оплакване за силна музика. Зад техните остроумни диалози и комични ситуации се крият страхове, несигурност и едно тихо желание за близост.

Във втората част откриваме Еди (Стефка Янорова) и Гас (Георги Кадурин) – двойка, изгубила пламъка на младостта, която отчаяно се опитва да възроди връзката си с помощта на странни терапевтични упражнения. Смехът обаче постепенно отстъпва място на дълбоки признания и неочаквана нежност – онзи момент, в който човек разбира, че любовта не винаги си отива, а просто чака да бъде открита отново.

Под режисурата на Стефан Спасов, със сценография и костюми на Нина Пашова, музика от Дони (Добрин Векилов) и хореография на Катя Тошева, спектакълът съчетава хумор, топлота и емоция в едно вдъхновяващо театрално преживяване.

„Две обиколки на парка” е представление, което ще ви накара да се смеете от сърце – и да си тръгнете с усмивка, но и с тихо усещане, че в живота винаги има място за още една обиколка на любовта.

Автор: Мърей Шизгал

Превод: Гергана Дойнова

Режисьор: Стефан Спасов

Сценография и костюми: Нина Пашова

Музика: Дони (Добрин Векилов)

Хореография: Катя Тошева

Участват: Стефка Янорова, Георги Кадурин, Поли Недкова, Георги Къркеланов, Дони – Добрин Векилов

Премиерата на спектакъла ще бъде на 17 ноември от 19ч. в зала “Тончо Русев” на Културен дом НХК. Билети се продават на касата на НХК. За повече информация и резервация тел.0894898098- Маруся Русева